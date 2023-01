«C’est facile comme Mbappé, Neymar et Messi ne défendent pas»: le constat d’un adversaire du PSG après son partage contre Reims

Le PSG a une nouvelle fois gaspillé des points ce dimanche, en concédant un partage dans les ultimes secondes de sa rencontre contre Reims, entraîné par Will Still. Interrogé après la rencontre, le capitaine de Reims a ciblé la faiblesse du club parisien, à savoir le repli défensif de ses trois stars, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, comme le rapporte RMC Sport.

Lire aussi L’explosion de joie de Will Still et du banc de Reims après l’égalisation à la dernière seconde face au PSG (vidéo)

« On voulait avoir de la maîtrise parce qu’à partir du moment où on passait les trois de devant, on se retrouvait à jouer contre sept joueurs. On a essayé d’être patients. On a eu des pertes de balles qui auraient pu être fatales sur leurs transitions. On voulait être acteurs, pas subir et on repart d’ici avec ce point du nul, on s’en contente », a-t-il expliqué, avant d’insister encore plus en zone mixte.

« Dans les sorties de balle, c’est facile comme les trois de devant ne défendent pas. On savait qu’à partir du moment où on passait ce premier rideau… Ils font toujours l’effort de presser un peu mais à partir du moment où ils ont fait cet effort, ils ne participent plus aux tâches défensives de leur équipe. On a travaillé sur ça et on a voulu l’exploiter. on a bien su le faire et c’est pour ça qu’on s’est créé des occasions. »