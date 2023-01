Un jeune voleur de voiture arrêté lors d’un contrôle à Seraing ce dimanche

Ce dimanche après-midi vers 13h, un jeune Sérésien de 19 ans rend visite à une copine à Seraing. Il en profite pour saluer la locataire qui habite à l’étage en dessous de sa copine et qui déménage. Il demande à cette locataire s’il peut lui emprunter sa voiture pour aller effectuer une petite course mais celle-ci refuse.

Finalement, il réussit à lui subtiliser ses clés de voiture et prend la fuite avec la voiture. La propriétaire de la voiture va déposer plainte et le jeune homme est signalé recherché par la police. Et lors d’un contrôle de la police de Seraing à Seraing, il est interpellé pour le vol de cette voiture. Il a été déféré ce lundi matin au parquet de Liège. Il n’était pas encore connu de la justice liégeoise. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.