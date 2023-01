«Je suis traumatisée»: après avoir recadré ses fans, Britney Spears révèle pourquoi elle a supprimé son compte Instagram (vidéo) La star remercie ses plus fidèles admirateurs, même si elle estime que certains sont allés trop loin… Capture d’écran

Par L.V.

Après des années sous la tutelle de son père, Britney Spears semble être passée sous la tutelle de ses fans ! Toujours plus inquiets quant à sa santé mentale, certains d’entre eux ont récemment appelé la police pour une intervention à son domicile. La raison officielle : des « signaux d’alerte » apparemment glissés dans ses publications sur les réseaux sociaux, et des « activités suspectes » sur place, chez elle. La raison officieuse : la chanteuse avait supprimé son compte Instagram…

Mardi 24 janvier dernier, une patrouille est donc venue sonner chez l’interprète de « Baby one more time », aux alentours de 23h, pour s’assurer que tout allait bien. Les flics n’ayant relevé aucun problème, ils ont aussi vite tourné les talons. « Comme tout le monde le sait, les forces de l’ordre ont débarqué chez moi à la suite de quelques appels téléphoniques qui étaient des canulars », a ensuite avoué Britney sur Twitter. « J’aime mes fans, mais cette fois, c’est allé un peu trop loin et ma vie privée a été violée. »

Un coup de gueule sur lequel elle a encore rebondi ce 29 janvier. « Oui, c’est moi, en vie et en bonne santé », a-t-elle fait savoir sur Twitter, sous une vidéo d’elle dans sa salle de sport.

« J’ai fermé mon Instagram parce qu’il y avait trop de gens qui disaient que j’avais l’air d’une idiote en train de danser et que j’avais l’air folle », a-t-elle ajouté dans un autre tweet. « Honnêtement, je faisais de mon mieux mais ça m’a dérangé de voir des gens en parler librement à la télé… ça m’a blessé. »

Et de continuer : « Je suis sensible et honnêtement, je préfère faire une pause et faire mon régime de crème glacée. (…) Je suis aussi terriblement choquée de voir que la suppression de mon compte Instagram a tellement inquiété mes fans qu’ils ont envoyé la police chez moi. C’était vraiment injustifié. J’adore mes fans, mais ceux qui ont fait ça ne sont pas de vrais fans… et je me sentais comme si c’était une façon de me faire mal paraître ! »

Britney Spears partage ensuite un autre souvenir marquant. « P***** quoi… trois filles dans un restaurant sont venues vers moi hier, tellement ivres et bruyantes, et se sont assises juste à côté de moi avec cette odeur dégoutante d’alcool et m’ont pris la tête… ça m’a rappelé mon mariage, j’ai été traumatisée ! », peut-on lire sur son compte Twitter. « Cette fois, j’ai dit s’il vous plaît, éloignez-vous de moi… Oui… c’est Britney Bitch ! Je me suis réveillée et j’ai parlé pour moi-même… vous pouvez le croire ? Honnêtement, je n’y croyais pas non plus… alors ceci dit, sachez que je fais de mon mieux… »

Et de conclure sa série de tweets par un message des plus rassurants : « Je suis vivante, en bonne santé, et prête à commencer une nouvelle journée !!! À mes vrais fans, que Dieu vous bénisse. »