«Goût très amer», «Ce groupe est génial»: la défaite des Red Lions en finale de la Coupe du monde de hockey vue par la presse

Par C. Muhoma-Mahoro (st.)

Les Red Lions se sont inclinés aux penaltys face à l’équipe d’Allemagne. Revenus du diable Vauvert, ils avaient égalisé à la fin du match (3-3). Mais les Belges ont dû s’incliner face au collectif germanique et son gardien, Jean-Paul Danneberg, qui a stoppé le dernier shoot-out.

Le Soir titre « Coupe du monde de hockey : une médaille d’argent au goût très amer pour les Red Lions », et rappelle que les acquis de cette Coupe du monde doivent aider pour rebondir et gagner l’Euro dès cet été.

L’Avenir souligne les 30 premières minutes magnifiques puis l’effondrement de l’équipe belge pendant le 3e quart-temps et le réveil tardif dans le 4e : « Les Red Lions entre fierté et déception : « Ce groupe est et restera génial ».

La RTBF écrit : « Coupe du monde de hockey : les Red Lions s’inclinent aux shoot-outs face à l’Allemagne après un match à rebondissements ». Le média remarque que les joueurs du Plat Pays ont fait un début de match « aussi efficace que flatteur ».

Paris Match insiste sur le parcours des Allemands, semé d’embûches déjà en quart et en demi. Finalement, ils s’en sont sortis à chaque fois, même contre les Belges. L’article rend hommage à la rencontre : « Coupe du monde de hockey : les Red Lions s’inclinent au terme d’un match fou, l’Allemagne championne ».

L’article de De Morgen s’intitule « Les Red Lions peuvent aussi perdre un thriller : « Nous ne pouvions pas laisser le titre nous échapper », mettant en évidence la déclaration du gardien belge, Vincent Vanasch : « Nous avons oublié de tuer le match ».

La publication du Het Nieuwsblad insiste sur la désillusion « Les Red Lions en deuil : pas de deuxième titre mondial d’affilée après des shoot-outs passionnants en finale contre la forte Allemagne ». Le quotidien remarque que la victoire allemande n’était « certainement pas imméritée ».

De Standaard se veut positif avec cette déclaration dans leur article du lundi « Red Lions : « Ce que ce groupe fait depuis des années est anormal. Nous devons nous en rendre compte. ». Les Belges sont champions olympiques et champions d’Europe.

Sporza abonde dans le même sens soulignant le nombre de médailles obtenues en si peu de temps : « Pas d’or, mais une 8e (!) médaille pour la génération dorée des joueurs de hockey ».

Der Spiegel met en avant la performance de son gardien dans les shoot-outs, Jean-Paul Danneberg, dans leur publication de ce dimanche « Victoire aux tirs au but contre la Belgique – Allemagne championne du monde pour la première fois depuis 2006 ».

Dans leur surtitre, Bild se félicite de la victoire allemande « Nous sommes champions du monde » et n’hésite pas à affirmer « Hockey, vous avez fait du bon boulot. »