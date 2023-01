Anderlecht: Wesley Hoedt tout proche d’un transfert définitif à Watford

Plus en odeur de sainteté au Sporting d’Anderlecht depuis début novembre, Wesley Hoedt va faire son retour en Angleterre. Après son aventure à Southampton il y a quelques années, le défenseur central de 28 ans va s’engager avec Watford, actuel quatrième de D2 anglaise.

Si un prêt avec option d’achat était sur la table, The Athletic et Voetbal International indiquent qu’il s’agira d’un transfert définitif. Un contrat de 2,5 saisons est évoqué pour le défenseur néerlandais. Une excellente nouvelle pour le RSCA et ses finances.

D’abord parce que le Néerlandais s’était lui-même mis hors-jeu en raison de son comportement notamment avant le match capital à Silkeborg en novembre. Ensuite parce qu’il sera synonyme d’énorme économie de salaire, Hoedt ayant été l’un des joueurs visés pour diminuer la masse salariale. Arrivé à l’été 2021, l’ancien joueur de la Lazio était encore sous contrat jusqu’en juin 2025.