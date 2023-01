Les écoles communales de Lausprelle, Hymiée et des Flaches seront équipées de panneaux solaires en 2023

La seconde école équipée est l’école communale des Flaches (primaire et maternelle). Pour 37.510 €, les bâtiments profiteront en 2023 de l’énergie solaire. L’installation à l’école communale de Lausprelle (primaire et maternelle) coûtera, elle, 55.660 €.

Vocation pédagogique

« Le choix de ces bâtiments s’explique car nous voulions pouvoir réaliser ce projet rapidement et être efficaces. Nous avons donc dû identifier quels bâtiments communaux pouvaient directement accueillir des panneaux solaires », indique Julien Herman, échevin de l’Énergie, au conseil communal. « Et, il s’avère qu’ils font partie des bâtiments les plus énergivores. Nous avons analysé la consommation sur les trois dernières années. »