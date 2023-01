«Inhumain»: la télé-réalité inspirée de la série «Squid Game» va-t-elle trop loin? Plusieurs joueurs ont été blessés, d’autres comparent le tournage à de la torture...

Une partie de « 1, 2, 3 piano » se serait aussi mal passée, à tel point que plusieurs participants ont dû être secourus alors qu’ils faisaient face à une terrible vague de froid. « Nous avions vraiment l’impression d’être congelés », témoigne l’un d’entre eux. « Ça ressemblait à une zone de guerre. Des personnes ont été transportées par les secouristes. Certains ont appelé des médecins et ont été transportés hors du plateau sur une civière. »

Netflix contre-attaque

Si le géant du streaming confirme que trois joueurs ont été traités pour des « conditions médicales légères », il assure aussi avoir pris « toutes les précautions pour que le jeu se déroule en toute sécurité. »

D’autres médias anglais indiquent toutefois que certains candidats ne pouvaient même plus bouger leurs pieds et auraient dû « ramper » pour terminer la première épreuve. « Bien qu’il ait fait très froid sur le plateau – et les participants étaient préparés à cela – toute allégation de blessure grave est fausse », se défend Netflix, qui aurait fourni chaufferettes, sous-vêtements thermiques et paires de chaussettes supplémentaires à ses joueurs.

L’un d’entre eux va également jusqu’à comparer le tournage à de la torture. « Nous n’étions que de la chair à canon », peut-on lire dans le journal The Sun. « Je sais que le programme doit être dur, mais ça m’a paru inhumain. À un moment donné, ils ont apporté des cercueils noirs avec un ruban rose sur le plateau – comme dans la série. J’ai l’impression qu’ils préféraient filmer de bonnes images plutôt que de nous aider. »

Une femme, puis deux se seraient par ailleurs effondrées lors d’une pause. « Le bruit de sa tête frappant le sol a résonné dans le studio avant qu’elle ne commence à faire une espèce de crise », se souvient un autre candidat. « Puis une autre femme s’est effondrée. Tout le monde tombait comme des mouches. »