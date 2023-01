Une enseignante critique le choix étonnant des prénoms donnés à des jumelles: «Quelqu’un d’autre a-t-il déjà rencontré une situation aussi ridicule?»

Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Pourtant, une enseignante a décidé de se munir de son smartphone et de donner son avis sur un forum Reddit. Son souci ? Les prénoms donnés par des parents à des jumelles dans sa classe. Les deux petites filles s’appellent en effet Selene et Selina, soit deux prénoms quasi-identiques.

« Quelqu’un d’autre a-t-il déjà rencontré une situation aussi ridicule ? », questionne-t-elle sur le forum. Et force est de constater que oui, puisque de nombreux internautes lui ont répondu : « Mon mari est allé à l’école avec des jumeaux prénommés Chris et Christopher », « Mon père connaît des jumeaux nommés Rick et Ricky », ou encore « Je suis allée à l’école avec des jumelles identiques nommées Kelly et Kellen ».