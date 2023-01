Manifestation du secteur non marchand ce mardi à Bruxelles: voici les perturbations attendues

Les syndicats sont en colère… Ce mardi 31 janvier, la CNE, la CSC Services publics, le Setca, la CGSP et la CGSLB appellent à la manifestation pour dénoncer la pénurie « invivable » de personnel dans l’ensemble des métiers du secteur non marchand.

Le rendez-vous est fixé à 9 h à la gare du Nord. Le cortège s’élancera une demi-heure plus tard et traversera la capitale pour rallier la gare du Midi. « Des embarras de circulation sont à prévoir, nous vous conseillons d’éviter les secteurs suivants : boulevards Albert II et Lemonnier, Rogier, Pachéco, les environs de la gare Centrale et l’esplanade de l’Europe », renseigne la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles sur Twitter.