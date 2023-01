Fermeture de douze recyparcs de l’in BW ce mardi en vue de la manifestation du secteur non marchand

Manifestation du secteur non marchand ce mardi à Bruxelles: voici les perturbations attendues Ce mardi 31 janvier, armez-vous de patience si vous traversez la capitale en voiture ou en transports. Certains services de Bruxelles-Propreté sont aussi concernés. On fait le point sur l’impact de cette manifestation à Bruxelles.

Le cortège démarre à la gare du Nord à 9 h 30. - Isopix

Par la rédaction

Les syndicats sont en colère… Ce mardi 31 janvier, la CNE, la CSC Services publics, le Setca, la CGSP et la CGSLB appellent à la manifestation pour dénoncer la pénurie « invivable » de personnel dans l’ensemble des métiers du secteur non marchand.

Le rendez-vous est fixé à 9 h à la gare du Nord. Le cortège s’élancera une demi-heure plus tard et traversera la capitale pour rallier la gare du Midi. « Des embarras de circulation sont à prévoir, nous vous conseillons d’éviter les secteurs suivants : boulevards Albert II et Lemonnier, Rogier, Pachéco, les environs de la gare Centrale et l’esplanade de l’Europe », renseigne la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles sur Twitter.

► Stib

Du côté de la Stib, certaines lignes de bus, qui croisent la route de la manifestation, seront également perturbées. Cela concerne les lignes de bus : 14, 20, 29, 33, 46, 48, 52, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 71, 73, 78, 88, 89 et de T-bus 81.

Le personnel de la Stib ne devrait pour autant pas prendre part à cette manifestation.

► Bruxelles-Propreté

L’organisme de la Région de Bruxelles-Capitale a lui aussi communiqué l’ensemble de ses services impactés par ce mouvement.

De ce fait, la collecte des sacs blancs et bleus sera perturbée dans les communes suivantes : Anderlecht, Auderghem (quelques rues mitoyennes à Woluwe-Saint-Pierre), Berchem, Haren, Laeken (quelques rues mitoyennes à Jette), Etterbeek (rues mitoyennes aux deux Woluwe), Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek, Saint-Gilles (quelques rues mitoyennes à Anderlecht), Schaerbeek (quelques rues mitoyennes à Woluwe-Saint-Lambert et Belliard), Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.

Concernant les sacs verts et orange, ces mêmes communes sont concernées, à l’exception de : Anderlecht, Haren, Evere et Saint-Gilles.

Les collectes en conteneurs et spécifiques risquent également d’être perturbées. Même son de cloche concernant les Recyparks de Bruxelles.

Le site www.bruxelles-proprete.be reprendra des informations plus précises ce mardi.