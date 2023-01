La colère de ces parents après la mort de leur enfant, forcé à courir alors qu’il était cardiaque: «Avec le décès de Baptiste, j’ai tout perdu, le professeur, lui, est toujours en poste»

Mélanie, la mère de Baptiste, confie au Parisien : « J’ai reçu un appel du collège. Je me suis tout de suite rendu sur place et j’ai découvert, sur le terrain de foot, Baptiste allongé par terre. Il avait les lèvres violettes, les yeux grands ouverts. J’ai tout de suite compris que mon fils était déjà parti ». Depuis, le professeur de sport a été mis en examen pour « homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements ».

Les parents de l’enfant cherchent toujours des réponses : « Sa maladie était connue du corps enseignant. Pourtant, il s’est retrouvé à courir. Pourquoi ? L’a-t-on obligé à courir ? On n’a pas de réponse aujourd’hui ». Sa mère est aussi dans l’incompréhension : « Avec le décès de Baptiste, mon bébé, j’ai tout perdu : mon emploi, car ensuite je n’étais plus en état de travailler, mon compagnon de l’époque, ma maison. Le professeur de sport, lui, est toujours dans l’Éducation nationale. Il a été reclassé à un poste administratif et continue de percevoir son salaire. Moi, je n’ai pas été reclassée… »

Xavier et Mélanie, les parents de Baptiste, attendent donc toujours que justice soit faite : « Nous ne savons toujours pas comment ce drame a pu arriver. On a aucune réponse à nos questions Nous nous sentons complètement abandonnés par l’Éducation nationale, par la justice. On est seuls. On souffre tous les jours. Baptiste nous manque énormément. Notre vie est brisée ».