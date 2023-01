La préparation des cookies tourne au cauchemar: tout a explosé au visage de Samantha, «mes yeux semblaient avoir été coupés avec un rasoir»

« J’avais si mal que mon corps a commencé à me lâcher », c’est avec ces quelques mots que Samantha se remémore la fois où elle a préparé des cookies avec sa maman et que la casserole contenant le chocolat chaud lui a explosée au visage. Les faits remontent à décembre 2021. Ce jour-là, la jeune ado de 19 ans a été touchée aux yeux, et tout s’est rapidement aggravé.

Samantha s’exprime auprès de NeedToKnow : « Lorsqu’on m’a dit que j’avais perdu la vue, j’ai répondu aux médecins que je ne voulais plus vivre. Je me sentais si mal et je devenais folle (…) Le troisième jour après l’accident, le médecin m’a demandé d’ouvrir les yeux pour savoir si je pouvais voir ou non. (…) Il a dit que mes yeux semblaient avoir été coupés avec un rasoir ».