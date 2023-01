La Ville de Huy adhère au projet «Inventaire et inspections des ponts communaux»

Le SPW a en effet dressé le constat que les communes, qui sont propriétaires et gestionnaires de nombreux ouvrages, ne disposent pas toujours d’un inventaire complet de ceux-ci. Or, pour pouvoir organiser une gestion efficace de son patrimoine, chaque commune doit pouvoir disposer de l’inventaire de ses ponts et d’une évaluation de leur état de santé.

Gratuit

À l’occasion de cet accord-cadre, la Ville de Huy bénéficiera gratuitement d’un inventaire de tous les ouvrages de la commune, d’une inspection visuelle de chaque pont, d’une affectation d’un indice de santé, de la réalisation d’expertises spécialisées en cas de besoin et de l’encodage de toutes ces données dans la Base de données des Ouvrages d’Art (BDOA).