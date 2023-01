L’ULiège accueille 1.600 rhétoriciens dans le cadre de la Journée de l’Enseignement Secondaire

Parallèlement aux journées Portes Ouvertes classiques, la 12e édition de la Journée Enseignement Secondaire de l’ULiège, ce mardi 31 janvier, permet de partir de cas concrets, de recherches ou d’applications du quotidien pour « rentrer dans la matière » et avoir un aperçu différent de la formation, des débouchés et de la recherche. Si les rhétoriciens peuvent avoir des idées sur la vie étudiante, les formations à l’université et les débouchés, celles-ci restent parfois stéréotypées ou assez abstraites.

La Journée est ouverte exclusivement aux rhétoriciens et à leurs enseignants du secondaire. 1.600 rhétos sont inscrits ainsi que 65 enseignants, issus de 45 écoles de tous les réseaux. 90% des ateliers affichent complets. Chaque rhéto a choisi deux ateliers (avant/après-midi) parmi les 71 organisés. Les facultés de philosophie & lettres, de médecine et de médecine vétérinaire, des sciences et des sciences appliquées ainsi que HEC seront ouvertes aux étudiants.