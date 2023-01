Benjamin Richard ou l’amour du pain

Benjamin Richard a les yeux qui pétillent lorsqu’il évoque le souvenir du boulanger qui venait chez ses parents . Sa rencontre a déclenché la passion qui a grandi avec lui, avec un stage en classe de troisième puis l’obtention d’un brevet professionnel. L’avenir semblait tout tracé mais à 20 ans, écœuré par l’apprentissage et les machines « dont j’ai un peu peur », le jeune homme est parti vivre différentes aventures professionnelles (l’art, le travail en usine, la représentation, ingénieur du son…) avant de revenir dans les fournils. Engagé Aux Merveilleux de Fred comme formateur, il a pu assouvir son attrait pour le dépaysement à Londres, New York ou Bruxelles. Son envie de voyages l’a mené aussi en Asie du Sud-Est. Sa philosophie est simple : « Si on n’essaie pas, il ne faut pas pleurer ensuite parce qu’on ne l’a pas fait. »

Après du woofing (1) chez des paysans boulangers, Benjamin Richard est revenu à Bermerain , au sud de Valenciennes, le village où il a son ancrage et qu’il ne veut plus quitter. Ses expériences et réflexions sur l’écologie et le levain lui ont permis de cibler son avenir. « Je savais ce que je voulais faire ! »

Celui qui sait aussi jouer de plusieurs instruments (saxophone, guitare, piano) et a chanté, sourit lorsqu’en tapant sur la belle croûte, le son de la cuisson résonne comme il le veut. Pour la vente, « j’avais besoin d’un rapport avec les clients, comme quand je voyais mon boulanger. » L’essai sur le marché de Valenciennes est devenu un rituel. D’une cinquantaine de pains par semaine, Benjamin Richard est passé, en un an et demi, à trois cents et une centaine de baguettes. Soucieux de lutter contre le gaspillage, le boulanger avoue : « Je préfère vendre un peu moins mais ne pas jeter. » Et s’il fourmille d’idées et aimerait, un jour, avoir un plus gros four à bois et transmettre sa passion, il assure : « Je suis très heureux de travailler comme ça ! »

« Avec le bois, je suis moins impacté »

Le travail artisanal est un mot qui a un sens dans toute la démarche de Benjamin Richard. Depuis la source d’énergie, le bois, qu’il va couper lui-même jusqu’à la vente qu’il assure. Et hormis sa balance automatique, il ne se sert d’aucune machine. Tout juste envisagerait-il à l’avenir d’acheter une diviseuse, « mais elle ne serait pas électrique ». Le boulanger l’affirme : « Je ne retournerai jamais sur de l’électrique. » Alors forcément, avec cette façon de travailler où il donne énormément de lui-même, il avoue être moins impacté par l’augmentation énergétique. Mais, comme tout le monde, il l’est par l’augmentation des matières premières qui l’ont obligé, il y a peu, à augmenter, la mort dans l’âme, son kilo de pain de 40 centimes. « C’est la première fois que j’augmente, ça me fait vraiment c… pour les gens. » Hors de question de baisser la qualité de la farine, alors Benjamin Richard émet une promesse : « Si un jour je peux baisser, je baisserai ! »