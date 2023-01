La commune d’Anderlecht décroche la plus haute labellisation de l’Adeps!

« Depuis de nombreuses années, le sport prend une place importante dans notre commune, nous y voyons un moyen de développement personnel mais également de l’esprit collectif et d’intégration. Nous avons pour cela développé de nombreuses disciplines sportives mais aussi les infrastructures », se réjouit Fabrice Cumps (PS), bourgmestre d’Anderlecht.

Et cela est récompensé ! La Commune vient effectivement d’obtenir la labellisation la plus élevée, soit 3 étoiles, de l’Adeps. Sur 119 communes candidates, seules 28 bénéficient des 3 étoiles, et seulement 2 à Bruxelles !