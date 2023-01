Casimiro, tué et scalpé, à Jemappes: «Papa, j’ai fait une bêtise, j’ai tué un homme» raconte Logan à l’ouverture de son procès

Ce 9 août 2020, Casimiro Da Rocha Barbosa est venu chercher Logan à la gare de Mons. Ils ont passé la soirée ensemble sur la place du Marché-aux-Herbes à Mons. En soirée, Casimiro dépose Logan à la gare, mais l’accusé rate le train de 22h11 à destination de Namur. Le jeune accusé raconte que Casimiro lui a proposé de dormir chez lui, dans l’appartement de la rue Vieille Haine à Jemappes.

de videos

« Viens avec moi sous la douche »

Ils sont arrivés chez la victime vers 22h30-23h et ils ont bu de la bière et du vin rosé. Il raconte encore qu’au milieu de la nuit, Casimiro s’est déshabillé. « J’ai vu qu’il avait un couteau et il m’a dit : ’viens avec moi dans la douche’. J’ai reculé, il s’avançait. Je lui ai mis une pêche dans le visage. Le couteau est tombé au sol. J’ai essayé de prendre le couteau, il a essayé de me mettre une pêche. Je lui ai porté le premier coup de couteau dans l’épaule. Il est allé dans la chambre. Je l’ai suivi, de peur qu’il prenne un autre couteau. Il a essayé de me frapper, et je lui ai porté d’autres coups de couteau, cela a été très vite ».