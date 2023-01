Barrett Strong, chanteur historique du label Motown, est décédé à l’âge de 81 ans

Né dans le Mississippi, il grandit dans la capitale américaine de l’automobile et sort en 1959 «Money (That’s What I Want)», premier tube de Motown, grande maison de disque noire qui acquerra une immense influence sur la soul, le rythms and blues et au-delà.

Avec un autre producteur de Motown Records, Norman Whitfield, il participera à l’écriture d’autres grands succès du label, dont «I Heard It Through the Grapevine», rendu célèbre par Marvin Gaye en 1968, et des morceaux des Temptations comme «Just My Imagination (Running Away with Me)» (1971).