La circulation des trains interrompue entre Nivelles et Luttre du 18 au 26 février

La circulation des trains sera interrompue entre Nivelles et Luttre durant la 1re semaine des vacances de détente, soit du 18 au 26 février, a annoncé lundi Infrabel. Tous les trains seront remplacés par des bus en semaine et le week-end. Les arrêts de bus sont indiqués sur l’app et le site web SNCB et se situent à proximité immédiate des gares. Les voyageurs peuvent accéder aux bus sur présentation de leur titre de transport SNCB.

Du 18 au 26 février, les voyageurs possédant un abonnement standard au départ des gares de Charleroi-Central, Roux, Courcelles-Motte, Luttre et Obaix-Buzet pourront aussi accéder gratuitement aux parkings des gares de Nivelles, Braine-l’Alleud et Braine-le-Comte. Les voyageurs possédant un abonnement au départ de Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo et Braine-l’Alleud pourront accéder au parking de la gare de Luttre. Pour obtenir cet accès gratuit au parking, le voyageur doit compléter un formulaire avant le vendredi 10 février. Leur abonnement de train reste valable pour les trajets adaptés.

Alternatives Pour voyager entre Charleroi-Central/Marchienne-au-Pont et Bruxelles, la SNCB conseille de voyager via Braine-le-Comte ou La Louvière-Sud. Pour voyager entre Luttre et Manage, la SNCB conseille de prendre les trains supplémentaires qui circuleront entre Charleroi-Central, Luttre et Braine-le-Comte.