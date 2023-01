Le nouveau centre de simulation du CHU UCL Namur ouvert à des étudiants sur le site de Godinne

Une convention de partenariat a été signée ce lundi entre le CHU UCL Namur et la Province de Namur. Elle permet désormais aux élèves de trois écoles provinciales (HEPN, EPSI et IPFS) de bénéficier d’un apprentissage par la simulation grâce au nouveau centre de simulation du CHU UCL Namur, concrétisé en novembre dernier sur le site de Godinne (Yvoir).

« Un outil pédagogique indispensable »

Différents types de simulations peuvent être réalisés au travers de simulation procédurale, de haute technicité, hybride ou in situ mais aussi via des jeux de rôle et de ludo-pédagogie. Le centre dispose notamment de plusieurs mannequins complets et de différentes parties du corps humain qui permettent des interventions presque plus vraies que nature. « Ce centre de simulation est un outil pédagogique indispensable pour acquérir de nouvelles connaissances, maintenir et optimiser des compétences. Cela permet aux apprenants de pratiquer dans un environnement sécurisé, en ayant le droit de se tromper. La première fois ne se fait ainsi pas directement sur un patient », explique Marie de Saint-Hubert, directrice du centre de simulation.