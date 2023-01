«Un bus rempli de prostituées en cas de victoire contre un gros club»: Silvio Berlusconi a-t-il tenu sa promesse après le succès de Monza contre la Juventus?

Désormais président de Monza, après son passage à l’AC Milan, l’ancien premier ministre s’était fait remarquer lors des fêtes de fin d’années en faisant une promesse étonnante à ses joueurs. « J’ai dit aux joueurs : maintenant vous jouez contre l’Inter Milan, la Juventus. Et si vous gagnez contre une de ces équipes, j’aurai un bus rempli de prostituées qui vous attendra dans le vestiaire », avait-il confié il y a quelques semaines.

Une promesse qui semble avoir fonctionné : depuis, Monza a partagé face à l’Inter (2-2), avant de s’imposer ce dimanche sur la pelouse de la Juventus (0-2). Une question se pose dès lors, Silvio Berlusconi a-t-il tenu sa parole ? « On m’a appelé une centaine de fois pour me demander si je vais tenir ma promesse », a-t-il répondu à la Repubblica ce lundi, sans donner plus d’informations.

Sur ses réseaux sociaux, le club de Monza n’a en tout cas pas perdu de temps pour rappeler cette promesse faite par son président, en postant la photo d’un bus attendant les joueurs suite à leur victoire à la Juve.