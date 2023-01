Bonne nouvelle si vous cherchez une PlayStation 5: Sony annonce un nouveau stock avec un nouvel accessoire

Avec plus de 30 millions de consoles PS5 vendues, malgré le peu d’offres depuis sont lancement en 2020, Sony veut démocratiser davantage son produit et annonce un nouveau stock pour ce début d’année 2023. Un nouvel accessoire fera par la même occasion son apparition : le PlayStation VR2, un nouveau modèle du précédent casque de réalité virtuelle. Et pour mettre en avant sa nouvelle technologie, Sony sortira par la même occasion le jeu Horizon Call of the Mountain, de la licence Horizon Zero Dawn. Le Playstation VR2 sortira le 22 février au prix de 599,99 €.

La marque entame également cette nouvelle année avec une série de pubs dans le style « breaking news ». Comme cette fausse séquence de JT qui annonce la présence d’un immense marteau de Thor à Malines.