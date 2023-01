Robert Pattinson n’est scientifiquement plus «le plus bel homme au monde»: voici qui le remplace (photos)

La star de Netflix a le visage masculin qui se rapproche le plus de la perfection, selon une étude d’un chirurgien plasticien.

Révélé dans « La chronique des Bridgerton » sur Netflix, l’acteur anglais aurait le visage masculin le plus harmonieusement dessiné, révèle une étude d’un certain Julian De Silva, chirurgien plasticien basé à Londres.

C’est fait ! Robert Pattinson n’est plus l’homme le plus beau du monde selon la science. Le dernier interprète de Batman a été détrôné par… Regé-Jean Page !

Les traits du beau duc de Hastings se rapprocheraient ainsi le plus de la perfection. Une conclusion qui s’appuie… sur une équation mathématique, utilisée par les architectes et les artistes dans l’élaboration de chefs-d’œuvre depuis la Grèce antique.

Regé-Jean Page, qu’on retrouvera bientôt dans l’adaptation cinématographique de « Donjons et Dragons » (le 29 mars au cinéma), aurait obtenu le score le plus élevé de tous sur l’échelle du « Golden Ratio de la beauté » de Phi, indique le spécialiste tandis que le Daily Mail explique la méthode : « La longueur et la largeur d’un visage sont mesurées, puis les résultats sont divisés. »

« L’acteur britannique de 34 ans s’est avéré correspondre à 93,65 % selon le Greek Golden Ratio de beauté de Phi – qui mesure la perfection physique », précise le chirurgien sur Instagram. Et d’ajouter dans les colonnes du Daily Mail que la star « a obtenu facilement la note la plus élevée grâce à l’espacement et au positionnement de ses yeux », mais aussi grâce à « ses lèvres parfaitement formées. »

« La seule note qui était légèrement inférieure était celle de la largeur et la longueur de son nez », conclut Julian De Silva.

Juste derrière Regé-Jean-Page se positionne Chris Hemsworth, au degré de « perfection » de 93,53 %. Michael B. Jordan (« Creed ») arrive troisième avec 93,46 %.

Du côté de la gent féminine, c’est l’actrice Jodie Comer (« Killing Eve ») qui remporte le titre de « plus belle femme du monde » selon la science, avec 94,52 %. Elle succède à Amber Heard.