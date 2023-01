Du changement dans la vaccination des enfants et des adolescents contre le pneumocoque

La bactérie peut entre autres causer des otites, des sinusites mais aussi des pneumonies ou des méningites. Sur base de nouvelles données scientifiques, des évolutions épidémiologiques et de l’introduction du vaccin PCV15 sur le marché belge, le Conseil Supérieur de la Santé recommande, sans préférence, les vaccins PCV13 et PCV15 par rapport au PCV10.

Il existe plus d’une centaine de sortes (sérotypes ou STs) de la bactérie, mais seul un nombre restreint d’entre elles sont responsables des infections invasives à pneumocoque. Trois vaccins conjugués sont actuellement enregistrés pour la vaccination de l’enfant contre les infections invasives, les otites et les pneumonies à pneumocoques. Ils contiennent respectivement 10 (PCV10), 13 (PCV13) et 15 STs (PCV15).