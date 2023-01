Dacia se paie la tête de BMW

Les 1er et 2 février, les clients anglais de Dacia sont invités à recevoir une bouillote dans les concessions de Brent Cross à Londres, Trinity Way à Manchester et Fendrod Way à Swansea. Typiquement british, cette initiative vise à dénoncer la tendance à l’activation des équipements par abonnement. Car figurez-vous que même si ce n’est pas (encore) le cas chez nous, BMW propose sur certains marchés des sièges qui ne sont chauffants que si vous payez un abonnement mensuel. Il s’agit donc d’une option présente en sortie d’usine, mais qui s’active à distance à condition de payer pour le service.

A la rescousse

« Dacia vient à la rescousse des conducteurs frileux en ces mois froids et distribue gratuitement des bouillottes » explique avec humour Luke Broad, Directeur de la marque au Royaume-Uni. Et le constructeur de rappeler que les Sandero Stepway, Duster et Jogger haut de gamme disposent tous de sièges chauffants, et qu’il ne demandera pas une livre supplémentaire pour les activer. Les clients qui n’ont pas cette option sont quant à eux invités à récupérer une bouillote « for free ».