Audi va s’attaquer au Mercedes Classe G

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Audi (pas plus que BMW d’ailleurs) ne dispose d’aucun modèle dans sa gamme capable de concurrencer le Mercedes Classe G. Pourtant, malgré son look cubique et ses tarifs tout aussi volumineux que lui, le G n’en finit pas de séduire. En 2021, il a même battu son record de ventes avec plus de 40.000 exemplaires. Véritable franchisseur reposant sur un châssis en échelle, le G est devenu au fil du temps un modèle de luxe sans jamais faire de compromis sur ses capacités tout-terrain.

Scout

Selon nos confrères britanniques d’Autocar, qui ont discuté avec le designer en chef d’Audi, la marque aux anneaux compte bien elle aussi proposer un 4x4 de luxe capable de « grimper aux arbres ». Prévu pour 2027, il sera 100% électrique et reposera lui aussi sur un châssis en échelle pour passer partout. Mais ce ne sera pas une plateforme VW. Audi, qui devrait s’associer avec le canadien Magna pour l’occasion, produira ce nouveau véhicule sous le label Scout, une ancienne marque américaine rachetée par le Groupe Volkswagen en 2021.