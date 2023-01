Triste nouvelle à Marbaix-la-Tour: Michaël est contraint de fermer sa librairie, «la crise nous enterre, on est passé de 1.000€ d’électricité/mois à 3.000€/mois»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans le petit village de Marbaix-la-Tour (Ham-sur-Heure-Nalinnes), le petit commerce « Au p’tit marché » situé le long de la rue Miserque, non loin de l’école, occupe une place centrale dans la vie de nombreux habitants. À la fois bureau de poste, point relais pour les colis, petite épicerie et librairie, l’enseigne, reconnaissable à sa façade blanche et sa grande enseigne verte, ferme pourtant ses portes ce 31 janvier. La faute à la crise énergétique : « La crise nous enterre. On est passé de 1.000 € d’électricité/mois à 3.000 €/mois », déplore Michaël Roulet, gérant de l’enseigne et propriétaire du bâtiment.