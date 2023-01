Google Chrome deviendra dangereux pour certains appareils à partir de la semaine prochaine: des millions de personnes sont concernées!

Google l’avait annoncé l’année dernière. Le 7 février prochain, la nouvelle version de Chrome, appelée « Chrome 110 », apparaîtra et ne fonctionnera que sous Windows 10 et Windows 11. Soyez donc vigilants si vous utilisez encore les versions 7 ou 8 du système d’exploitation. La raison ? Vous ne pourrez pas faire la mise à jour de Google Chrome, et dès lors vous protéger des hackers et autres personnes malveillantes.

Google indique en effet que « les anciennes versions de Chrome continueront de fonctionner, mais aucune autre mise à jour ne sera publiée pour les utilisateurs de ces systèmes d’exploitation. Si vous utilisez actuellement Windows 7 et Windows 8/8.1, nous vous encourageons à passer à une version Windows prise en charge pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières mises à jour de sécurité et fonctionnalités Chrome ».