Les propriétaires du terrain squatté par «le berger» à Espierres saisissent la Justice: «Il devra partir, et ça ne se fera pas à l’amiable»

La situation d’André Hornebecq, dit « le berger », relatée dans nos colonnes la semaine dernière, ne laisse personne indifférent. Bien connu dans le Grand-Mouscron, propriétaire d’une habitation à Brasmenil (Péruwelz), et actuellement « installé » entre Espierres et Warcoing, cet ermite suscite autant la compassion chez certains qu’il en irrite d’autres par son choix de vie. Dans la région, il fait parler de lui à intervalles réguliers depuis 2000 (négligence envers ses moutons, décisions de justice, expulsion de la rue du Compas à Mouscron, etc.).