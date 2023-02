SNCB, VOO, prime pellets, crédit-temps...: voici tout ce qui change ce 1er février

La SNCB adapte ses tarifs le 1er février, avec une augmentation de 8,73 % en moyenne, afin, explique la société ferroviaire, de couvrir une partie limitée de l’augmentation des coûts d’exploitation, induits par l’inflation et les prix de l’énergie.

Un « billet senior » pour les plus de 65 ans coûte ainsi 7,80 euros (+0,60 euros) et un « billet jeune » jusqu’à 26 ans coûte 7,10 euros (+0,50 euros). Un billet normal de dix trajets (« Standard Multi ») devient plus cher de 9 euros et revient à 93 euros en version numérique ou 96 euros en version papier.

Les tarifs des abonnements domicile-travail et des abonnements scolaires, dont l’évolution est en partie basée sur l’évolution de l’indice santé, sont, eux, ajustés de 9,73 %.

Le supplément Diabolo, payé par les voyageurs pour chaque trajet en train vers et depuis Brussels Airport, augmente également. Les utilisateurs doivent payer désormais 6,40 euros en plus du prix de leur billet, contre 6,20 euros auparavant.

Votre facture VOO s’alourdit

L’opérateur a décidé d’augmenter ses tarifs de 6 % environ. Des offres de services sont toutefois adaptées.

VOO justifie cette hausse par « la situation économique tout à fait exceptionnelle » : prix de l’énergie, inflation supérieure à 10 %, conséquences liées à la pandémie telles que les difficultés d’approvisionnement de certains composants électroniques dont les prix ont également augmenté. Autant de facteurs qui touchent directement le secteur des télécoms, explique l’opérateur.

En parallèle, l’entreprise assure qu’elle continuera à faire évoluer ses services afin d’offrir plus de confort et de vitesse en investissant dans son réseau. Ainsi, le déploiement « intensif » de l’offre Giga, permettant une connexion à Internet ultra-rapide allant jusqu’à 1 GB par seconde (Gbps), se poursuivra et, fin 2023, un client sur deux de l’opérateur devrait être en mesure d’en profiter.

Actuellement, elle est déjà disponible dans les six communes bruxelloises où l’opérateur télécom est présent (Ixelles, Saint-Gilles, Uccle, Woluwé-Saint-Pierre, Auderghem et Evere), mais également à Liège, Charleroi, Wavre et 22 communes rurales.

Les prix de Zuny, la solution Internet illimité 100 % numérique, et les solutions VOObusiness pour les indépendants, restent, eux, inchangés.

Introduction de la prime pellet de 250 euros

Les demandes pour pouvoir bénéficier de la prime de 250 euros pour les personnes qui se chauffent principalement aux pellets peuvent être introduites. Le formulaire est à imprimer et renvoyer au SPF Économie.

Cette allocation forfaitaire de chauffage de 250 euros est à destination des consommateurs qui se chauffent principalement avec des pellets à leur résidence principale. Ceux qui ont bénéficié du chèque de mazout ou de la prime fédérale sur le gaz au moment de leur demande, ou ceux qui bénéficient du tarif social pour le gaz, ne peuvent pas prétendre au « chèque pellets ».

Autre condition, pour pouvoir bénéficier de la prime, il faut s’être fait livrer le pellet (au moins 500 kg) par une entreprise par camion-souffleur ou sur palettes, entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023.

Une copie de la facture de la livraison et une preuve de paiement sont nécessaires au moment d’encoder la demande de prime, soit via le formulaire à imprimer et renvoyer, soit au moment d’encoder sa demande directement sur le site internet du SPF Économie.

Les demandes pourront être déposées jusqu’au 30 avril 2023 inclus.

Beobank augmente les taux d’intérêt sur ses comptes d’épargne

À l’instar de bien d’autres banques, Beobank augmente les taux de base et les primes de fidélité sur ses comptes d’épargne réglementés.

Les comptes d’épargne réglementés existants Fidelity Plus, Excellence et Jeunes voient ainsi leur taux de base augmenter à 0,25 % et leur prime de fidélité (pour tout nouveau dépôt ou tout montant existant pour lequel la période de fidélité sera renouvelée) à 0,25 %, tandis que pour le compte Classique, le taux de base passe à 0,30 % et la prime de fidélité à 0,10 %.

Le compte d’épargne réglementé Step Up, qui permet d’épargner jusqu’à 750 euros par mois, proposera un taux de base de 0,25 % et une prime de fidélité de 0,80 %.

Enfin, la banque annonce également le lancement d’un nouveau compte d’épargne réglementé Save Plus. Si le solde du compte après dépôt est égal ou supérieur à 50.000 euros, le taux de base atteindra 0,25 % et la prime de fidélité de 0,80 %. Si le solde du compte après dépôt est inférieur à 50.000 euros, le taux de base sera de 0,25 % et la prime de fidélité de 0,25 %.

Remboursement intégral d’un traitement contre la muscoviscidose

Le médicament Kaftrio pour le traitement de la mucoviscidose est intégralement remboursé pour les enfants de 6 à 11 ans qui remplissent les conditions. C’est également le cas pour le Kalydeco en monothérapie pour les patients à partir de 4 mois.

Il n’est donc plus nécessaire à partir d’aujourd’hui d’introduire une demande auprès du Collège des médicaments orphelins.

Plusieurs études cliniques montrent que le Kaftrio optimise la fonction pulmonaire, réduit l’utilisation des antibiotiques et améliore la qualité de vie des malades. Le Kalydeco permet, lui, de rétablir l’équilibre sel-eau dans les voies respiratoires afin de protéger les poumons.

Augmentation des tarifs des péages en France

Attention si vous vous rendez en France ! Les tarifs dans les péages autoroutiers français augmentent de 4,75 % en moyenne. En contrepartie, si vous disposez d’un badge « Télépéage », la ristourne passe de 30 à 40 %.

Si vous avez une voiture électrique, une réduction de 5 % s’applique, annulant l’augmentation des tarifs dans les péages.

Les mesures de réduction du crédit-temps entrent en vigueur

Cible d’économie budgétaire par le gouvernement Vivaldi, le crédit-temps a été raboté. Les nouvelles règles le concernant sont d’application depuis ce 1er février 2023.

Ainsi, quel que soit son motif, la durée maximale du crédit-temps sur l’ensemble de la carrière est réduite de trois mois, passant de 51 à 48 mois maximum.

Par ailleurs, le crédit-temps à temps-plein (soit une interruption complète, que l’on travaille à temps plein ou partiel) avec pour motif de prendre soin de son enfant n’est plus accessible que jusqu’aux cinq ans de l’enfant, au lieu de huit ans auparavant. «Pour le droit au crédit-temps et aux allocations dans le cadre du crédit-temps à mi-temps et à 1/5e avec pour motif le soin à son enfant, l’âge de l’enfant est inchangé (moins de huit ans)», précise l’Onem à l’agence de presse Belga.

Le crédit-temps est un dispositif qui permet aux travailleurs et travailleuses du secteur privé de suspendre ou réduire leur temps de travail pour différentes raisons, notamment pour prendre soins d’un tiers - que ce soit son enfant ou un membre de sa famille gravement malade - ou, dans un autre registre, pour suivre une formation reconnue.

Les allocations versées par l’Onem restent inchangées, à l’exception de l’allocation majorée dont pouvaient bénéficier les travailleurs en crédit-temps à temps plein ou à mi-temps ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans leur entreprise, qui, elle, disparaît.