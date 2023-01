Brad, l’ingé son de Michael Jackson, s’est fait voler son ordi au studio ICP à Ixelles: «On a tourné le dos quelques secondes et mon matériel n’était plus là»

Brad Sundberg, en visite dans la capitale, gardera un mauvais souvenir de son passage en Belgique… Durant trois jours, du vendredi 27 au dimanche 29 janvier, l’ingénieur son de Michael Jackson avait rendez-vous au studio ICP à Ixelles pour donner des sessions d’écoutes VIP et des séminaires : de quoi découvrir une autre face du chanteur, relatée par quelqu’un qui l’a suivi durant 18 ans.

Brad aux côtés de Michael Jackson, en studio. - In The Studio With MJ

Sauf que ce qui devait être un bon moment s’est transformé en véritable cauchemar pour l’ingénieur du son… En l’espace d’un court instant d’inattention, son ordinateur portable et son disque dur ont été dérobés dans l’enceinte du studio. « On a tourné le dos quelques secondes et mon matériel n’était plus là », confie-t-il en vidéo sur Facebook. Des années de travail volatilisées en un instant…

Il semblerait que ce soit un spectateur de la conférence qui a fait le coup. « Je ne vais pas vous donner de nom, ni de photo mais on sait de qui il s’agit. Il semble que le voleur soit sorti par la fenêtre, ait escaladé le toit et cassé une verrière. Nous travaillons avec la police de Bruxelles et faisons tout ce que nous pouvons pour récupérer mon matériel. » Du matériel « inédit » dévoilé Deux jours plus tard, l’ingé son reposte une publication sur Facebook : « Le vol va bien au-delà du matériel. C’est une violation complète de mes données personnelles, de ma musique, de mes films personnels, de mes photos familiales et personnelles, de mes messages vocaux, de mes notes et plus encore. Ils ont tous été affichés effrontément en ligne pour que le monde entier puisse les voir. » En effet, c’est bien là le plus grave… Celui qui a travaillé aux côtés de Michael Jackson – pour les projets comme « Bad », « Dangerous », « HIStory », et bien d’autres – voit son contenu personnel exposé aux yeux de tous. Il a également travaillé avec d’autres grands noms de la musique. C’est dire à quel point ce contenu vaut de l’or…