Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jean-François, trois victoires, cinq podiums… vous êtes occupés à réaliser un début de saison flamboyant. Et dire qu’il y a quelques jours, lors du stage hivernal sur la Costa Blanca, vous espériez « gagner à Majorque, pour la confiance et se libérer… »

C’est la première fois qu’on brille autant pour lancer l’année. Mieux encore que l’année dernière. On ne va pas dire qu’on s’attendait à gagner, en tout cas pas autant, même si on sentait déjà lors du dernier stage que tous les ingrédients étaient réunis. Le niveau, l’atmosphère, la cohésion du groupe… Mais de là à gagner comme ça, autant, il y a encore un pas. Si mes calculs sont bons, on ne doit pas être loin de la tête du classement UCI, à voir avec UAE (NDLR: C’est le cas selon des calculs non-officiels, le classement est publié ce mardi).