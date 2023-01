Walid, le fou du volant qui a foncé sur un policier à Theux, condamné à trois ans de prison ferme

« Mon client n’était pas là ce matin, il n’a pas su prendre connaissance de la décision. Je dois encore le voir pour voir s’il veut, oui ou non, faire appel », explique Bertrand Thomas, l’avocat de Walid Guennouf qui estime sa peine sévère. « On contestait l’entrave méchante à la circulation et la rébellion armée qu’on considérait plutôt comme des coups et blessures involontaires », explique l’avocat dont le client jure qu’il n’a pas voulu renverser le policier.