Quatre petits points sur douze : le PSG n’avait plus connu un si mauvais début d’année depuis 2010. La faute, en partie, à des… Belges. Loïs Openda (Lens, 3-1) ainsi qu’Arthur Theate et Jérémy Doku (Rennes, 1-0) ont fait chuter le leader. Will Still, Thomas Foket et Thibault De Smet -Maxime Busi est resté sur le banc- ont ramené, dimanche soir, un point (1-1) du Parc des Princes dans leurs valises.

Les dirigeants du Stade de Reims se félicitent d’avoir transformé, fin novembre, l’intérim de Will Still en poste permanent. Le 13 octobre dernier, à la veille de son trentième anniversaire, le Brabançon remplaçait Oscar Garcia, démis de ses fonctions pour résultats insuffisants mais également préoccupé par la maladie de sa fille, tragiquement décédée depuis. « En réalité, Still était déjà aux manettes avant cette date-là car Garcia faisait de nombreux allers-retours entre la Catalogne et la Champagne. C’était ainsi lui qui était sur le banc à Troyes (2 octobre, 2-2) et lors de la réception du PSG (8 octobre, 0-0) car l’Espagnol était rentré chez lui », explique Cédric Goure, journaliste au quotidien « L’Union », basé à Reims.