Quelque 400 signalements de collision entre un avion et un animal sauvage en 2022

D’après elle, ces incidents sont en hausse depuis la reprise des vols après la pandémie.

La plupart du temps, les alertes concernaient des oiseaux, mais le contrôleur aérien explique que certains autres animaux comme des lapins ou des fouines s’aventurent également sur l’enceinte des aéroports, avant de parfois se faire aspirer par le moteur des avions. Avec 400 cas au total, l’année 2022 a connu une augmentation significative par rapport à la période 2017-2021, durant laquelle « seulement » 228 signalements ont été enregistrés.

Pour Alain Du Bois, responsable de la sécurité au sein de Skeyes, la recrudescence de ce phénomène est à mettre en lien avec la crise sanitaire. « Au plus fort de la pandémie, il y avait peu de vols. Dès lors, les oiseaux avaient un peu carte blanche dans les aéroports. »

Il poursuit en soulignant que depuis juillet 2021, le trafic aérien a repris, obligeant les animaux à « réapprendre » à se tenir à l’écart. « Le nombre d’incidents devrait diminuer », affirme-t-il.

Le rapport de sécurité de Skeyes démontre également que de plus en plus de pilotes sont éblouis par des pointeurs laser. Ils étaient 95 sur l’année écoulée, contre 89 en 2021 et 56 en 2020. Un « phénomène qui refait surface » pour M. Dubois, qui évoque à nouveau les effets du coronavirus et le nombre de vols en augmentation depuis 2020.

La présence de drones aux alentours de l’espace aérien amplifie elle aussi avec 24 signalements en 2022, pour 13 en 2021 et 8 en 2020.

Au total, Skeyes a reçu plus de 1.700 rapports d’incidents l’année dernière. Un seul cas « majeur » (catégorie B) a été répertorié et aucun accident « grave » (catégorie A) n’a été déploré, ce qui fait de 2022 la deuxième année la plus « sûre » dans l’histoire de Skeyes après 2016. À l’époque, aucun événement n’avait été enregistré dans les deux catégories.

L’incident de catégorie B a eu lieu le 28 janvier 2022, lorsqu’un avion privé a violé l’espace aérien militaire de Brasschaat (province d’Anvers). Il ne s’agit pas d’un acte isolé, puisque 179 violations du même genre ont eu lieu en 2022. Ces violations ne sont généralement pas considérées comme importantes, mais dans ce cas de figure, le pilote n’avait pas respecté certaines instructions reçues de la part de Skeyes.

Alain Du Bois remarque que ces violations d’espace aérien par des avions privés sont également en hausse. Ces petits appareils volent la plupart du temps à des altitudes plus basses, dans des zones non contrôlées par Skeyes. Cependant, ils doivent demander l’autorisation pour pouvoir y pénétrer.

En 2022, les contrôleurs aériens de Skeyes ont guidé près de 912.000 vols dans l’espace aérien belge et dans les aéroports (Anvers, Charleroi, Courtrai, Liège, Ostende et Zaventem), un tiers de plus qu’en 2021, mais en deçà de 2019 (plus d’un million).