Frasnes: le studio Pearl Games d’Asmodee fermera ses portes à la fin du mois de mars

Le succès de ce premier jeu, notamment lors du salon de Essen, lui a permis de continuer l’aventure avec onze jeux dont Tournay, Bruxelles 1893, Deus ou encore L’auberge sanglante, pour ne citer qu’eux. « En 13 ans, cela fait peu de jeux mais j’en suis heureux, mon credo étant de travailler le mieux possible chacun d’entre eux », explique Sébastien Dujardin, fondateur de Pearl Games.

Lire aussi Tournai: Inondéa, le premier salon wallon, qui va donner des solutions aux citoyens pour lutter contre les inondations En 2014, le géant français Asmodee a acheté Pearl Games et en a fait l’un de ses studios internes. « Cette confiance associée à la nouvelle organisation m’ont permis de travailler plus sereinement. J’avoue être un éditeur créatif plus qu’un gestionnaire d’entreprise, cette collaboration m’a donc offert de nombreux nouveaux outils de travail : ouvertures vers de nouveaux marchés à travers le monde, compétence en qualité et en fabrication, logistique, service après-vente, etc. ».

Malheureusement, toute bonne chose ayant une fin, Asmodee a décidé de mettre fin à cette collaboration. « Pearl Games Asmodee va fermer le Studio Pearl Games à la fin du mois de mars. Pourquoi ? Il me semble que la raison la plus importante est l’évolution d’Asmodee, devenu de plus en plus grand, au point que Pearl Games a eu du mal à garder sa place en restant fidèle à sa ligne éditoriale. En outre, le marché du jeu a explosé ces dernières années, en qualité et en quantité, il faut en prendre compte et s’y adapter, c’est ce que je ferai ! ».

Assurer la continuité Sébastien Dujardin signale que, dans la fin de cette aventure, le plus difficile à gérer est l’aspect humain et son licenciement ainsi que celui de ses collègues Anaëlle et Martin. « Le plus important ce sont les moments vécus avec les joueurs, mes collègues directs Renaud, Martin et Anaëlle, et plus éloignés de chez Asmodee mais aussi avec les auteurs, illustrateurs, graphistes, traducteurs, démonstrateurs, fabricants, etc. ». Quid désormais de l’avenir de Pearl Games ? « Nous travaillons avec Asmodee pour que je puisse assurer la continuité de la marque et du catalogue de Pearl Games en tant qu’éditeur indépendant. Le défi sera grand, il faudra du temps pour rassembler les fonds, organiser les nouveaux locaux, trouver de nouveaux partenaires, finaliser les projets de jeu ». Si ce projet aboutit, une période de transition, sans nouvelles sorties et rééditions sera nécessaire.