L’École des Cadets de la Province de Liège vous fait découvrir la formation de cadet-pompier à l’occasion de sa journée «portes ouvertes»

L’École des Cadets de la Province de Liège offre la possibilité aux jeunes de 16 à 17 ans de se former au métier de sapeur-pompier avec sa formation de cadet-pompier.

L’objectif de cette journée « portes ouvertes » est de montrer la richesse du métier de sapeur-pompier et l’atout de la formation de cadet-pompier, qui se déroule en deux ans et qui est donnée les samedis et les cors des congés scolaires.