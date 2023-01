«Nature», la comédie musicale solo écolo de Florent Peyre: «J’ai réuni toutes mes envies artistiques»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce n’est pas exactement un one-man-show, ni à proprement parler une pièce de théâtre que présente le comédien français Florent Peyre. Son nouveau spectacle « Nature » donne à voir les coulisses d’une comédie musicale un soir de première tout en assistant à la présentation même.

« J’ai réuni toutes les envies artistiques que j’avais. Comme un one-man-show, on va le jouer plusieurs fois et de nombreuses années donc j’avais envie de m’amuser », explique l’artiste qui adore chanter et les comédies musicales.