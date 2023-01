Les aéroports wallons seront prêts pour le carburant d’aviation durable, annonce le ministre régional Adrien Dolimont

À l’heure actuelle, il est prévu qu’à partir de 2025, le carburant d’aviation devra contenir 2 % de SAF, puis entre 63 % et 85 % d’ici 2050 (avec des sous-mandats en carburants de synthèse allant de 28 % à 50 % pour 2050), en fonction du résultat des négociations au niveau européen.

« Préparer l’équipement en matière de fourniture de SAF aux compagnies aériennes est donc stratégique et le secteur aéroportuaire wallon a bien compris l’enjeu », a souligné le ministre, interrogé sur le sujet par le député MR Olivier Maroy.

La question a ainsi été abordée au sein du Comité stratégique de la SOWAER – la société wallonne des aéroports – en décembre dernier. Les aéroports eux-mêmes ont ouvert la discussion au sein de leur « Collaborative Environnemental Management » et ont demandé aux compagnies aériennes de fournir un planning d’utilisation des SAF pour l’avitaillement de leurs avions.

Dans ce cadre, Liege Airport a confirmé que ses installations de carburant d’aviation, ainsi que son personnel d’avitaillement, sont prêts à recevoir, stocker et distribuer du carburant d’aviation durable.

« Au cours des derniers mois, ses installations de stockage de carburant ont été auditées et ses procédures de réception, de stockage et de distribution de carburant ont été revues et adaptées pour permettre l’arrivée du SAF », a détaillé Adrien Dolimont.

« Dans le même temps, le système d’oléoducs de l’OTAN doit autoriser le transport de carburants d’aviation durables dès ce mois de janvier. Les installations de carburant détenues et exploitées par l’aéroport étant connectées à ce réseau de pipelines, tout fournisseur de carburant a désormais la possibilité non seulement de décharger directement du SAF dans les installations, mais également d’injecter de plus grandes quantités de SAF dans l’un des points d’admission du système européen de pipelines », a-t-il ajouté.