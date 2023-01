Provinciales - Pottiez détonateur d’Obigies face à la Montkainoise (+ classements des buteurs)

Obigies réalise une toute grosse campagne en P2 cette saison. Et Maxence Pottiez n’y est pas étranger, lui qui réalise une saison d’excellente facture avec l’ASSA. Auteur de neuf buts depuis le début du championnat, l’ancien attaquant de Tournai B a de nouveau scoré ce dimanche face à la Montkainoise. Un but qui a permis à son équipe de se relancer complètement après une première mi-temps très compliquée. « Catastrophique, même ! », regrette Maxence. « Nous n’y étions pas du tout. Il n’y a pas grand-chose qui allait. Nous avions changé de système parce que nous avions des absents mais nous n’avons jamais réussi à nous y faire. En deuxième période, par contre, en revenant à quatre défenseurs, ça a été mieux. Nous avons été plus agressifs dans les duels, nous avons mis plus le pied. Puis, mon but a certainement aidé aussi. En marquant à la 50e, cela a permis à l’équipe de se libérer et de se lâcher inconsciemment pour finalement aller arracher une victoire importante pour la suite de la saison ».

Il a resigné pour un an

Décisif à de nombreuses reprises cette saison, Maxence Pottiez vit une très belle année à Obigies. « L’an dernier, ça a été un petit peu plus compliqué. J’avais un peu moins de temps de jeu mais quand j’étais moins bien, Fabien Delbeeke m’avait déjà octroyé sa confiance. C’est de nouveau le cas cette saison. Je me sens plus libéré. Puis, si je suis titulaire, c’est que je fais ce que le coach demande. J’essaye donc de lui rendre sa confiance comme je le peux. Il faut dire que j’apprends beaucoup aux côtés de Fabien mais aussi de Jérôme Baudry. Ils me donnent beaucoup de conseils ! »

Deuxième du général à sept points de Néchin, Maxence aimerait goûter à la P1 dans les prochaines années. « Mais je ne veux pas brûler les étapes. Avant d’arriver à Obigies, j’étais à Tournai B en P3. Je gravis donc les échelons petit à petit sans me prendre la tête. Bien sûr, la P1, en tant que jeune, c’est un objectif mais je veux d’abord confirmer en P2. Pour le moment, je me concentre sur Obigies, sur la suite de la saison et sur l’objectif d’atteindre le tour final. Nous sommes bien actuellement mais il faut continuer sur notre lancée ».

À 21 ans, Maxence Pottiez continuera encore au moins une saison à Obigies puisqu’il a resigné pour l’an prochain. Une prolongation de choix pour Fabien Delbeeke et son staff !

Arthur Gosset