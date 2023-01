A Mignault, Sophie et Grégoire sont en colère, 5 de leurs poules sauvées de l’abattoir ont été volées: «Comment peut-on aller se servir dans le jardin d’autrui?»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sophie et Grégoire ont vécu à Mons et à Bruxelles avant d’opter pour la campagne, s'installant rue Beghin, à Mignault. « Enfant, j’ai vécu en zone rurale » explique Grégoire Schellaert. « Je voulais que nos trois enfants connaissent ce bonheur ». Trois garçons aujourd’hui âgés de 13, 14 et 15 ans, qui peuvent s’ébattre dans un grand jardin.

Grégoire dénonce cette atteinte à la propriété d’autrui. - David Claes

« Nous avons en effet pu racheter la portion anciennement occupée par l’assiette de chemin de fer, juste devant chez nous. Dans la rue, nos voisins ont fait de même ». Des parcelles que l’on peut donc longer directement par la route et qui ne sont pas nécessairement clôturées.