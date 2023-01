Les autorités wallonnes toujours à la recherche d’une solution pour la taxation des camping-cars

« Nous devons nous secouer pour trouver une solution. Si rien n’est fait, il y aura des actions en justice. Il faut agir rapidement, avec d’abord un gel de la taxation et ensuite une rétroactivité pour ceux qui ont déjà payé. On ne peut pas sortir de cette pièce sans des mesures urgentes qui protégeront le secteur et les utilisateurs », a ainsi plaidé le député centriste Julien Matagne. « Une initiative louable », a salué, dans la majorité, le député MR Nicolas Tzanetatos. « Mais c’est une matière tellement technique qu’il est bon d’avoir l’avis éclairant du Conseil d’État. N’y voyez aucune manière de gagner du temps ou de couvrir le ministre », a-t-il toutefois nuancé en soulignant que « le but est de trouver une solution ».

« Nous partageons cette volonté. Il faut travailler à une solution mais le faire de manière sérieuse pour que ça tienne la route juridiquement alors que l’on sait que les choses ne sont jamais simples en matière de fiscalité », a abondé Rodrigue Demeuse (Ecolo) tandis que pour le PS, Joëlle Kapompole a rappelé qu’un décret « est amené à évoluer suivant les retours de terrain ».

« On cherche un point d’équilibre. Une solution sera trouvée, c’est sûr et certain. Mais on doit faire converger des visions qui sont différentes d’un groupe politique à l’autre », a de son côté résumé le ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont (MR).