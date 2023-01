Les ventes de scooters ont ralenti en Europe en 2022

Alors que le marché automobile était paralysé, 950.000 motos (+0,1 %) ont été immatriculées dans les quatre premiers marchés de l’Union européenne et au Royaume-Uni en 2022, contre 880.700 en 2020 et 949.480 en 2021.

La croissance des ventes en Espagne et au Royaume-Uni a été tempérée par des chiffres stables en Italie, premier marché de l’UE, et en Allemagne, et un fort recul en France.