Le nombre de chômeurs stable en décembre par rapport à l’année dernière

Le chômage complet diminue chez les femmes (-1.976 unités ou -1,6%), mais augmente chez les hommes (+2.459 unités ou +1,6%). Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) augmente de 4,1% (+720 unités). Le chômage des 25 à 49 ans augmente de 3,4% (+5.230 unités). Dans la classe d’âge des 50 à 59 ans, il baisse de 2,1% (-1.329 unités). Le nombre de chômeurs de 60 ans et plus diminue également (-8,9% ou -4.138 unités).

Les différences les plus marquées s’observent dans la durée d’inoccupation. Le chômage complet de courte durée (moins d’un an) augmente de 13.191 unités (+17%), mais celui dont la durée est comprise entre 1 et moins de 2 ans diminue de 5.886 unités (-12,6%). Le chômage de très longue durée (2 ans et plus) recule de 6.822 unités (-4,4%).