Le portier luxembourgeois de 32 ans a encore du mal à réaliser. Après des années de galère marquées par les blessures, les déceptions et même un passage en Nationale 1 avec Virton, le voilà tout frais centenaire avec l’Union, un club dont il marque l’histoire depuis son arrivée durant l’été 2020 en remplacement d’Anthony Sadin.

Anthony Moris, lorsque vous aviez signé à l’Union, vous seriez-vous imaginé un jour atteindre la barre des cent matches ?

Peut-être, mais pas avec tout ce qu’il s’est passé depuis deux ans et demi. Ma femme m’a d’ailleurs dit : « Repense à tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé ». Pour moi, c’est une grande fierté. C’est exceptionnel. Et je suis d’autant plus content d’avoir pu vivre ce moment avec Siebe Van der Heyden (NDLR : également devenu centenaire contre Charleroi). Car nous avons beaucoup d’affinités.