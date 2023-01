Grosse prise réalisée par la police d’Ans/Saint-Nicolas: de la cocaïne et plus de 18.000 euros de vêtements de marque découverts lors d’une perquisition

L’opération s’inscrivait dans le cadre d’un dossier de vol avec violence au cours duquel des armes de poing avaient été exhibées. Il s’agit d’un dossier d’instruction concernant des faits datant de 2021, explique le parquet de Liège dans un communiqué.

Dans le cadre de ces perquisitions, à l’une des adresses, la police a découvert, de manière incidente, plus d’1,2 kg de cocaïne, quelques centaines d’euros en liquide et des vêtements neufs de marque comme Louis Vuiton et Moncler pour une valeur estimée entre 18 à 20.000 euros. D’autres éléments d’enquête ont également été recueillis.