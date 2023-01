Trois voitures de la marque Peugeot volées à Mouscron en quelques jours

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, deux voitures de la marque Peugeot ont été volées dans les rues de l’entité. Des faits confirmés par la police, qui ajoute qu’un troisième véhicule de la marque a été volé dans la semaine. « On ne peut pas parler d’une grande vague de vols mais quelques véhicules ont été volés sur deux ou trois jours. Ce sont des véhicules de cette marque qui ont été ciblés. On peut supposer que les voleurs ont “le truc” pour les véhicules de ce type-là. On ne sait pas trop si le vol s’est fait à l’aide de boîtier ou si les véhicules ont été fracturés. Notre service d’enquête assure le suivi et va vérifier s’il y a un lien entre ces vols-ci et la vague de vols commis il y a quelques mois », explique Magali Delannoy, porte-parole de la police de Mouscron.

Inquiet pour votre voiture ? Voici un conseil qui pourrait vous éviter bien des problèmes. Ajouter une sécurité mécanique, comme une canne antivol à placer sur le volant, ne semble pas être une mauvaise idée. « C’est très efficace de ne pas se limiter aux sécurités électroniques qui sont prévues par les constructeurs. C’est la bonne idée ! On le conseille également pour éviter les vols de camionnettes en ajoutant des verrous de renfort à l’extérieur. En effet, si les voleurs arrivent à contourner les sécurités électroniques, les sécurités mécaniques restent plus compliquées et il faut beaucoup plus de temps et de main-d’œuvre pour s’en défaire. » De fait, en prenant davantage de temps pour le vol, les malfrats ont, par la même occasion, davantage de chances de se faire repérer.