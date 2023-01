Pharrell Williams, Mentissa et Emilie Dequenne présents pour le lancement du nouveau show Avengers à Disneyland Paris (video)

Un tout nouveau spectacle son et lumière, avec des drones, se joue désormais dans le parc Walt Disney Studios à Paris.

Six mois après avoir inauguré son Avengers Campus, dans le parc Walt Disney Studios, Disney continue à accroître la présence des super-héros Marvel dans son deuxième parc consacré au cinéma. Ainsi, depuis ce week-end, dans le cadre du grand final des festivités des 30 ans de Disneyland Paris, un tout nouveau son et lumière a été lancé. Jusqu’au 8 mai, chaque soir, à la fermeture du parc, sur la Place des stars située en face de la Tour de la Terreur, les visiteurs pourront assister au spectacle « Avengers : power the night ».

Ce nouveau show est un mélange de mapping sur la Tour de la terreur, de feu d’artifice et surtout de drones. Ceux-ci (plus de 500 !) forment dans le ciel la silhouette des super-héros ou un élément qui les symbolise (le marteau de Thor, le bouclier de Captain America). Une exclusivité mondiale pour les parcs Disney.