Stationnement des personnes à mobilité réduite: Saint-Josse signe une convention avec parking.brussels pour échanger les données

Le stationnement des personnes à mobilité réduite (PMR) s’accompagne souvent de problèmes car la carte PMR, délivrée par le SPF sécurité sociale, est liée à la personne et non à un véhicule. Résultat, une personne PMR se retrouve régulièrement à devoir contester une redevance. Cela va bientôt changer. La Région bruxelloise a récemment mis en place un système pour mieux identifier les PMR et leur véhicule. L’agence régionale de stationnement parking.brussels disposera d’une base de données qui centralise les plaques d’immatriculation des PMR.

Pour le moment, Saint-Josse gère le stationnement. Contrairement à d’autres communes, elle n’a pas confié cela à l’agence régionale parking.brussels. Mais elle vient de signer une convention avec parking.brussels pour prendre part au projet. « Cela va faciliter le travail sur le terrain. Nos agents scannent le QR Code de la carte ou saisissent manuellement son numéro de plus de 10 chiffres. Avec cette base de données, on a un gain de temps et d’efficacité », se réjouit Philippe Boïketé (PS), échevin de la Mobilité. « L’objectif de cette convention est d’améliorer le fonctionnement de la politique de stationnement à Bruxelles et de faciliter la vie des usagers, en particulier des personnes à mobilité réduite. »