Procès des attentats à Bruxelles: le rôle de l’accusé Smail Farisi détaillé par les enquêteurs devant la cour d’assises

Après ces considérations techniques, les accusés Osama Krayem, Salah Abdeslam et Mohamed Abrini ont exprimé leur désir de retourner au cellulaire. La séance s’est donc poursuivie en présence des accusés Smail et Ibrahim Farisi, Hervé Bayingana Muhirwa, Bilal El Makhoukhi, Ali El Haddad Asufi et Sofien Ayari. Pour rappel, le dixième homme, Oussama Atar, est présumé mort en Syrie et fait donc défaut.

Quelqu’un de « trop gentil »

Smail Farisi a pratiquement toujours vécu chez ses parents. Élevé «à l’européenne», il ne se présente pas comme religieux. Il fume et boit de l’alcool. Il ne parle pas l’arabe classique (uniquement le berbère) et n’a jamais manifesté aucun intérêt pour Daesh, la Syrie ou la politique. Ses proches le décrivent comme quelqu’un de calme, timide, naïf et introverti. Son père dit de lui qu’il est «trop gentil» et «ne sait pas dire non». Il n’a jamais eu de problème avec la justice avant son interpellation le 9 avril 2016.

Alors comment l’homme apparaît-il sur les radars de la police, dans le cadre de l’enquête sur les attentats de Bruxelles ? C’est l’accusé Osama Krayem qui, lors d’une audition, mentionne le studio situé au numéro 39 de l’avenue des Casernes à Etterbeek. Smail Farisi y est domicilié depuis mars 2015 via le CPAS. L’Anderlechtois entend ainsi conserver ses droits au CPAS. L’appartement, occupé en dilettante, constitue également un lieu de refuge après des soirées arrosées, afin de ne pas imposer son état d’ébriété à ses parents.

Fin septembre-début octobre 2015, Smail Farisi rencontre de manière fortuite l’accusé Ali El Haddad Asufi dans le centre de Bruxelles. Ils ont perdu le contact après avoir quitté l’école. Ils échangent alors leurs numéros de téléphone. C’est Ali El Haddad Asufi qui en fera l’usage le premier et c’est par son intermédiaire qu’Ibrahim El Bakraoui emménagera avenue des Casernes. Il s’agit alors pour Smail Farisi de dépanner gratuitement son vieil ami qui éprouve des difficultés à trouver un logement.

Au cours de cette sous-location, l’accusé s’est rendu à de nombreuses reprises (143) dans l’appartement. Pour les enquêteurs, il s’agit de «bien plus que de simples visites de courtoisie».

Une réunion de crise

Les policiers ont relevé plusieurs moments interpellant capturés par la vidéosurveillance de l’immeuble etterbeekois. «Le 18 novembre, soit le jour où la police française intervient à Saint-Denis», dans un immeuble où s’étaient retranchés des membres du commando des terrasses à Paris, «on voit les frères El Bakraoui et Mohamed Bakkali (mort durant la fusillade de la rue du Dries à Forest, NDLR) entrer dans l’appartement pour ce qu’on imagine être une réunion de crise», a raconté, images à l’appui Grégory Moitroux. «On voit ensuite Smail Farisi arriver et on a l’impression qu’il les interrompt, car Khalid El Bakraoui et Mohamed Bakkali quittent les lieux cinq minutes plus tard.»

Khalid El Bakraoui, qui se fera exploser dans le métro à Maelbeek, emménage le 26 novembre 2015. Le 16 mars - soit le jour de la parution de la photo des frères El Bakraoui, qualifiés de «terroristes», dans la presse -, Smail Farisi revient presque quotidiennement à l’appartement, où vivent désormais Khalid El Bakraoui et l’accusé Osama Krayem. Il aperçoit ce dernier, qu’il dit ne pas connaître, en rentrant, soûl, d’une soirée. Khalid El Bakraoui tentera alors de le rassurer sur les photos, prétextant que la police essaie de leur «mettre» des accusations de terrorisme «sur le dos» car ils sont connus pour grand banditisme. L’intéressé a expliqué aux enquêteurs qu’à partir de cette date, il décide de se rendre à l’appartement tous les jours afin de «pousser à bout» ses occupants «pour qu’ils s’en aillent».

Un « déclic »

Le 22 mars, jour des attentats à Zaventem et Bruxelles, Smail Farisi a, selon des déclarations, un «déclic» et fait le lien entre les attaques et ses locataires en voyant une photo des kamikazes à Zaentem. Il affirme d’ailleurs avoir pris «l’homme au chapeau» (l’accusé Mohamed Abrini) pour Kalid El Bakraoui, aux côtés d’Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui sur un cliché émanant des vidéo-surveillance de l’aéroport. Il retourne donc à l’avenue des Casernes pour vérifier que les lieux sont vides et récupérer le jeu de clés qu’il avait confié aux occupants. Ne le trouvant pas, il décide de tenter de changer la serrure de peur «que des gens ne reviennent». Il est, selon ses dires, pris de panique. «Je suis comme une pile électrice, je n’arrive pas à tenir en place», explique Smail Farisi lors d’une reconstitution avenue des Casernes. «J’essaie de comprendre mais il n’y a rien à expliquer : ils m’ont baratiné, ils sont partis, ils se sont fait exploser.»